O novo técnico do Coritiba, Jorginho, vai poder contar com uma opção a mais para o setor ofensivo pro compromisso diante do América-MG, no sábado (29), às 16h30, no Couto Pereira. Trata-se do atacante Kelvin, que já estava treinando com o grupo no CT Bayard Osna, mas só teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileia de Futebol (CBF) nesta quarta (25).

O jogador, de 26 anos, foi revelado pelo Paraná Clube e deu sequência na carreira no futebol de Portugal, onde defendeu o Porto e o Rio Ave. Em 2015, ele voltou ao Brasil para ser campeão da Copa do Brasil com a camisa do Palmeiras. Kelvin passou ainda por São Paulo, Vasco e Fluminense.

+ Confira a classificação da Segundona

Em entrevista à TV Coxa, ele destacou a rapidez como uma de suas principais qualidades e revelou um fato que pode ser decisivo no empenho dele em campo. “Sou Coxa desde pequeninho e minha família toda torce pro time. Então estou muito feliz em vestir esta camisa. Vou dar o máximo não apenas por mim, mas por toda minha família”, revelou.

Pela relação estreita com o clube, ele vem acompanhando a trajetória do Verdão na Série B. “Venho com muita vontade de jogar e ajudar o Coritiba a voltar pra elite do futebol. Estou aqui pra dar meu máximo e disposto pra tudo”, garantiu.

Leia mais sobre o dia a dia do Coritiba:

+ Torcedor do Coxa, auxiliar de Jorginho retorna ao clube

+ Coritiba busca fim da oscilação com o novo treinador

+ Jorginho vai ter novas opções pro restante da Segundona