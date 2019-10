O técnico Jorginho iniciou nesta terça-feira (24) seu trabalho no comando do Coritiba. O desafio é grande de reconduzir o clube de volta para a primeira divisão, mas, pelo menos em teoria, o novo comandante alviverde terá mais opções para cumprir sua missão. Não são muitas, mas a tendência é de que o novo comandante possa contar com o meia Serginho e com o atacante Kelvin já para o duelo deste sábado (28), diante do América-MG, no Couto Pereira.

Os dois jogadores chegaram somente na semana passada, mas nenhum deles ficou à disposição do técnico Umberto Louzer para o duelo contra o CRB, no último sábado, também no Alto da Glória. O atacante Kelvin com certeza estará à disposição do treinar para o embate contra o Coelho. Já o meia Serginho, por se tratar de uma transferência internacional, ainda depende da regularização da documentação para ter condições de entrar em campo.

Além desses dois novos reforços, o técnico Jorginho terá pelo menos mais três dias para avaliar melhor o elenco que terá em mãos. Jogadores que não vinham atuando com Louzer podem ganhar uma nova oportunidade. Nomes como do zagueiro Walisson Maia, dos volantes Matheus Bueno e Luiz Henrique e do lateral e que também joga como meia-atacante Patrick Brey são mais opções que o novo treinador terá nesse processo de remontagem do Coxa para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na nova caminha, que começa com o duelo contra o América-MG, o técnico Jorginho terá que encontrar soluções para suprir as ausência de peças importantes da equipe titular. O meia Thiago Lopes e o meia-atacante Rafinha, expulsos na derrota para o CRB, terão que cumprir suspensão diante do Coelho.

