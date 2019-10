O Coritiba confirmou oficialmente, no início da tarde desta terça-feira (24), a contratação do técnico Jorginho. O acerto já estava alinhado desde a manhã de segunda-feira (23), mas a confirmação aconteceu depois de uma reunião entre a diretoria e o treinador no Couto Pereira. Com ele, chegam também o auxiliar-técnico Luiz Fernando Iubel, que já passou pelo Coxa e trabalhou em outras áreas do clube, e o preparador físico Joelton Ortiga.

O novo comandante já começará a trabalhar nesta terça à tarde com o elenco. Jorginho será apresentado aos jogadores e já vai comandar o primeiro treinamento visando o duelo deste sábado (28), diante do América-MG, às 16h30, no Couto Pereira.

O técnico será apresentado oficialmente à imprensa na tarde desta quarta-feira (25), no CT da Graciosa. Além do Coritiba, o treinador coleciona passagens por Vasco, Ceará, Flamengo, Figueirense, Bahia, Goiás, Ponte Preta, além de ter sido auxiliar-técnico de Dunga na seleção brasileira.

“Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Trata-se de um clube de uma tradição maravilhosa no futebol brasileiro. Temos elenco para subir e esse é o maior objetivo”, disse ele, ao site oficial do clube.

Seja bem-vindo, Jorginho! O novo técnico do Coxa já está em Curitiba e comanda o treino da equipe coxa-branca pela primeira vez hoje, no CT Bayard Osna. pic.twitter.com/eWBk5Qdmj0 — Coritiba (@Coritiba) September 24, 2019

Demissão

Com a chegada de Jorginho e outros dois novos membros da comissão técnica, a diretoria do Coritiba demitiu o preparador físico Juvenilson de Souza. Não estão descartadas outras mudanças no grupo de trabalho do futebol alviverde para a sequência da temporada.