Torcedores do Coritiba fizeram um protesto contra o presidente Samir Namur e o executivo de futebol Rodrigo Pastana na noite desta segunda-feira (23), no estacionamento do estádio Couto Pereira. Com faixas com os dizeres “Fora Samir” e “Fora Pastana”, os manifestantes mostraram sua revolta com o atual momento do clube.

A equipe, que brigou pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro por algumas rodadas, está na oitava colocação da Segundona, com 34 pontos, dois apenas atrás do CRB, quarto colocado. O clube alagoano, aliás, foi o responsável pela última derrota do Verdão, que culminou com a demissão do técnico Umberto Louzer ainda no sábado.

No mesmo dia, torcedores do Verdão já haviam feito um protesto na Rua Mauá, em frente ao estádio alviverde, pedindo a renúncia de Namur e a demissão também de Pastana. Já nesta segunda-feira, o clube acertou com Jorginho, ex-Ponte Preta, para ser o novo comandante da equipe.