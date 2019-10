Ídolo do Coritiba, o ex-jogador Tcheco é o novo técnico do Rio Branco para a disputa do Campeonato Paranaense do ano que vem. O treinador, que também já passou pelas comissões técnicas do próprio Coxa e do Paraná Clube, trabalhou neste ano na segunda divisão do Campeonato Catarinense no Barra de Balneário Camboriú e volta ao futebol paranaense para comandar o Leão da Estradinha.

Tcheco deverá se apresentar em breve ao Rio Branco. O time de Paranaguá trabalha nos bastidores na montagem do elenco e começará antes do final do ano a pré-temporada, visando a disputa do Estadual

Além de Tcheco, a diretoria confirmou também a contratação de Amauri Knevitz para assumir a coordenação técnica do clube. O profissional já passou pelo Leão da Estradinha em 2015, mas ficou marcado no futebol paranaense por ter sido campeão paranaense de 2017 pelo Paranavaí e do Módulo Verde e Branco da Copa João Havelange – equivalente à Série C do Brasileirão – em 2000, pelo Malutrom.

Depois que pendurou as chuteiras, em 2012, Tcheco passou a trabalhar na comissão técnica do Coritiba. Saiu no ano seguinte e, em 2017, foi auxiliar-técnico de Matheus Costa na campanha que culminou com o acesso do Paraná Clube na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No ano passado, retornou ao Alviverde para ser auxiliar, mas sua passagem durou pouco.

Agora, novamente no cenário do futebol paranaense, o ex-meia tem a oportunidade de reaparecer e ganhar um novo status na disputa do Estadual de 2020. A missão do treinador será também apagar as campanhas ruins do Rio Branco nas últimas temporadas.