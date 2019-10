A experiência do técnico Jorginho é a aposta do Coritiba para conseguir reencontrar seu melhor futebol e garantir o retorno à primeira divisão do ano que vem. É um treinador com um perfil diferente do seu antecessor, Umberto Louzer. O novo comandante é motivador por natureza e vai ser importante na retomada da confiança no vestiário para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o objetivo de fazer o Verdão voltar a brigar definitivamente por uma vaga no G4 da Segundona.

Jorginho chegou em um momento conturbado. O Coritiba não vence há seis rodadas. Já são quatro derrotas consecutivas. A chegada do técnico pode ser a injeção de ânimo que a equipe precisava para reencontrar o caminho das vitórias. “Os jogadores não estão satisfeitos com isso. Vejo um grupo muito comprometido com o objetivo final do Coritiba, que é alcançar o acesso lá no dia 30 de novembro. É um grupo que se pergunta porque está acontecendo isso. Temos qualidade. É importante detectar o que está havendo. Se é falta de concentração, se é acomodação pelo nível que você tem, porque o Coritiba é muito grande. É time de primeira divisão e o objetivo maior é subir”, cravou o treinador.

Diante da gangorra que vive desde o início da Série B, o Coritiba quer acabar com essa oscilação. Jorginho chega para recolocar o Coxa nos trilhos e aumentar o desempenho nos 15 jogos que faltam para conquistar o tão sonhado retorno à elite. “Vejo que nós estamos oscilando. O elenco já demonstrou que tem qualidade para reverter, para atingir um aproveitamento superior a 60%, assim como tivemos naquelas dez rodadas que ficamos sem perder”, emendou o executivo de futebol, Rodrigo Pastana.

O técnico Jorginho chega ao Coritiba trazendo muita experiência quando ainda jogava – foi tetracampeão mundial pela seleção brasileira – e pelas principais conquistas que teve como treinador. Entre elas, uma que interessa muito ao Coxa: o acesso à Série A pelo Vasco na temporada de 2016. O treinador vê a Série B deste ano bastante nivelada e confia na capacidade do Verdão para conseguir retornar à primeira divisão.

“É um campeonato muito nivelado. Do terceiro colocado até o 11º, que é a Ponte Preta, as possibilidades estão abertas. É diferente daquela época. No Vasco, tínhamos um elenco com jogadores de idade avançada. Vários acima dos 30 anos. Era mais experiente, mas não era um time veloz. Conseguimos o terceiro lugar, mas não conseguimos o título, e por ser o Vasco a gente tinha que ser campeão. Temos um time que conhece a competição e estão acostumados com a Série B. Isso facilita”, projetou Jorginho.

O treinador tem poucos dias para preparar o Coritiba para enfrentar o América-MG neste sábado (28), às 16h30, no Couto Pereira. A vitória é fundamental para as pretensões do Verdão e o novo comandante já sabe o caminho para conseguir os resultados positivos na Série B. “A disputa é muito grande e às vezes a vitória tem que vir na marra, na vontade e na força mesmo. Os jogos são sempre muito disputados. Nem sempre você vai ganhar o jogo com um sistema tático definido, organizado, mas sim na disputa. Temos um elenco com possibilidades e as chances de alcançar o sucesso no dia 30 de novembro é grande”, arrematou Jorginho.

