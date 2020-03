A estátua do ex-jogador Alex, em Istambul, na Turquia, ganhou máscara e luvas para chamar a atenção na luta contra o novo coronavírus. A ação foi realizada por torcedores do Fernebahçe, clube no qual o paranaense jogou entre 2004 e 2012.

+ Cristian Toledo: A queda de braço pelo futuro do futebol brasileiro

O campeonato turco foi paralisado por ordem do governo apenas na última quinta-feira (19). Até então, as rodadas estavam mantidas pela federação local, mas com portões fechados, atitude que revoltou diversos atletas.

+ Podcast De Letra fala do “efeito coronavírus” no futebol

Ídolo também do Coritiba, onde foi revelado, Alex repostou imagens da ação em suas redes sociais. A estátua, inaugurada em setembro de 2015, está localizada entre frente ao Ulker Stadium, a casa do Fener.

+ Mais do Coxa:

+ Quatro séries imperdíveis sobre futebol na Netflix para “maratonar”

+ Yan Couto corre o risco de sair após apenas 159 minutos pelo Coritiba

+ Barroca se preocupa com parte física do Coritiba e defende calendário europeu