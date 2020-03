Com o esporte mundial paralisado e a necessidade de isolamento por causa do coronavírus, listamos produções do Netflix que trazem um pouco mais de leveza ao difícil período enfrentado pela população mundial devido à pandemia.

The English Game

Minissérie dramática em seis partes que retrata os primórdios do futebol moderno na Inglaterra, será lançada mundialmente pela Neftlix nesta sexta-feira (20). Com roteiro escrito por Julian Fellowes, autor de Downtown Abbey, a história se baseia em fatos reais da década de 1870, retratando jogadores de classes sociais opostas em meio ao início da popularização do esporte.

Bola no Asfalto

O documentário de 2016 retrata a cultura do futebol de rua na Grande Paris. A história de evidentes paralelos com a realidade brasileira demonstra como uma camada marginalizada da população da capital francesa encontra no futebol a oportunidade de ascender socialmente através do esporte, evitando o caminho do crime. Conta com depoimentos de atletas como Ben Arfa e Riyad Mahrez, saídos deste universo.

Bola no Asfalto, documentário francês da Netflix. Foto: Divulgação

Sunderland até morrer

Após o rebaixamento para a 2ª divisão inglesa na temporada 2016/2017, o tradicional Sunderland busca superar dificuldades para voltar à elite. O documentário acompanha com proximidade impressionante os bastidores do dia a dia do clube, registrando desde reuniões na sala da presidência, negociações no mercado de transferências, dramas pessoais e o impacto dramático da péssima campanha do time, que acaba rebaixado para a terceira divisão, na população local. A segunda temporada estreia em abril.

Maradona no México

A série retrata a saga de contornos épicos do argentino Diego Maradona no comando do Dorados, time mexicano da cidade de Culiacán, coração do cartel de Sinaloa, um dos mais perigosos do mundo. O argentino assume o então lanterna do campeonato local com a missão de salvar a equipe do rebaixamento e alcança a idolatria não apenas no clube, como na cidade.

Apache: a vida de Carlos Tévez

A produção dramatiza a trajetória do atacante argentino desde o início no perigoso bairro Fuerte Apache, em Buenos Aires, na Argentina, até o estrelato no Boca Juniors. A história é tocante: Carlitos não conheceu o pai, assassinado enquanto a mãe estava grávida, e acabou criado pelos tios, batendo bola em meio a tiroteios e perseguições.