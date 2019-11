O Coritiba encara o Oeste, neste sábado (16), às 16h30, no Couto Pereira, querendo dar mais um passo rumo ao acesso. A vitória é fundamental para que o Coxa se mantenha na briga e, principalmente, dentro do G4, Com 57 pontos, o Alviverde caiu para quinto, por conta das vitórias de América-MG e Atlético-GO na sexta-feira (15), Por isso, um vacilo diante da equipe de Barueri pode ser crucial. O jogo terá transmissão para todo o Brasil pelo Premiere e também no Tempo Real da Tribuna!

Nas contas matemáticas, o Coritiba precisa de duas vitórias nos três jogos finais para alcançar os 63 pontos, que lhe dão 99% de chance de acesso, segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia. Depois do Oeste, a equipe recebe o Bragantino, novamente no Couto, e depois encara o Vitória, em Salvador.

Ou seja, para depender apenas das próprias forças nas últimas rodadas, o Coxa não pode pensar em outro resultado que não sejam os três pontos. Para isso, conta com o apoio da torcida, que pode pagar até R$ 20 se levar 1kg de alimento não perecível para doação. Tudo para transformar o estádio no 12º jogador neste duelo. Algo que vem sendo fundamental nesta Série B.

“A gente sabe que dentro de casa a gente precisa fazer o resultado positivo. É difícil jogar contra equipes como Operário e Oeste, que vêm com o propósito de marcar, mas estamos bem preparados, tranquilos e focados, e tenho certeza que vamos fazer um grande jogo. A gente sabe o que precisa fazer e onde quer chegar. Então, independente do adversário, a gente precisa estar pensando na gente”, afirmou o atacante Róbson.

Além disso, o Alviverde terá importantes reforços para este compromisso. O lateral-direito Diogo Mateus, o meia Giovanni e o atacante Rodrigão, que estavam suspensos na vitória por 2×0 sobre o Brasil de Pelotas, estão à disposição e devem recuperar suas posições entre os titulares. Por outro lado, perdeu o meia Juan Alano, lesionado.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Ingredientes para empurrar o Verdão para cima do adversário. Em uma combinação perfeita de resultados, o Coritiba pode terminar a rodada com quatro pontos de vantagem para o quinto colocado, o que faria o time depender de um simples triunfo nos próximos jogos para alcançar o objetivo. Por isso o confronto com o Oeste tem contornos de decisão.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 36ª Rodada

CORITIBA x OESTE

Coritiba

Muralha; Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Serginho (Thiago Lopes), Giovanni, Kelvin e Robson; Rodrigão.

Técnico: Jorginho.

Oeste

Matheus Cavichioli; Betinho, Cléber Reis, Caetano e Salomão; Thiaguinho, Leandro Melo e Elvis; Roberto, Fábio e Matheus Oliveira.

Técnico: Renan Freitas.

Local: Estádio Couto Pereira

Horário: 16h30

Arbitragem: Andrey da Silva (PA)

Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias (PA) e Bárbara Roberta da Costa Loiola (PA)