O Coritiba lançou uma promoção solidária de ingressos para o jogo decisivo contra o Oeste, neste sábado (16), às 16h30, no Couto Pereira, pela 36.ª rodada da Série B. Quem doar 1 kg de alimento irá pagar meia-entrada no bilhete. Os tickets custam R$ 40 (R$ 20 meia) na Arquibancada e Mauá e R$ 80 (R$ 40 meia) no Pro Tork e Social.

As doações serão destinadas à Paróquia Nossa Senhora das Mercês, em uma campanha realizada pelo pequeno torcedor João Augusto Valle Castilho, e ao Spot Hunger, instituição sem fins lucrativos criada pela Sodexo para combater a fome.

O técnico Jorginho aposta em duas vitórias para concretizar o acesso. O Coxa é o quarto melhor mandante da Série B, com 10 vitórias, quatro empates, apenas três derrotas e aproveitamento de 66,6%. Depois do Oeste, o adversário é o Bragantino, no Couto. Na última rodada, o rival é o Vitória, em Salvador.

O Coritiba também tem a melhor média de público da Segundona, com 21.623 pagantes por jogo. Além disso, o clube paranaense ostenta os 10 melhores públicos da competição.Para encarar o Oeste, Jorginho terá o retorno do artilheiro Rodrigão, do meia Giovanni e do lateral-direito Diogo Mateus. Os três devem voltar ao time titular. A boa notícia é que o treinador não tem jogadores suspensos.

O provável Coritiba terá Muralha; Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino e Wlliam Matheus; Matheus Sales, Serginho, Juan Alano e Giovanni; Robson e Rodrigão.