Encher o Couto Pereira na partida deste sábado (16) contra o Oeste, às 16h30, não tem significado apenas emocional para o Coritiba. Os números provam que com público maior no Alto da Glória o aproveitamento alviverde é maior. Com a expectativa de estádio lotado e apoio incondicional da torcida, o Coxa quer dar um passo fundamental para a volta à primeira divisão.

Foram até agora 25 jogos do Coritiba em seu estádio nesta temporada – pelo Campeonato Paranaense e pela Série B do Campeonato Brasileiro. Por conta da política agressiva de venda de ingressos e até pela importância da competição, os dez maiores públicos em 2019 são de partidas válidas pela Segundona. Nestes confrontos, o time obteve seis vitórias, três empates e apenas uma derrota, no clássico diante do Paraná Clube. O aproveitamento é de 70%.

É um número superior ao que o time fez em toda a Série B. São 17 partidas, com 10 vitórias, quatro empates e três derrotas, rendimento de 66,7%. Parece pouco, mas no equilíbrio da competição faria diferença. Caso o Coxa tivesse os tais 70% de aproveitamento em casa, teria dois pontos a mais do que tem hoje – 59 pontos em vez de 57, com possibilidade de garantir o acesso até com apenas uma vitória.

Por conta disso o Coritiba anunciou mais uma promoção. Quem doar 1 kg de alimento irá pagar meio-ingresso na partida contra o Oeste. Os tickets custam R$ 40 (R$ 20 meia) na Arquibancada e Mauá e R$ 80 (R$ 40 meia) no Pro Tork e Social. Os alimentos serão doados para a paróquia de Nossa Senhora das Mercês (igreja dos Capuchinhos) e para o projeto Stop Hunger.

Os dez jogos do Coritiba com maior público em 2019

1) Coritiba 2×1 Cuiabá – 37.220 pagantes

2) Coritiba 2×0 Figueirense – 36.596

3) Coritiba 2×3 Paraná – 35.586

4) Coritiba 0x0 Londrina – 33.471

5) Coritiba 2×0 Ponte Preta – 31.167 (obs.: o ingresso foi subsidiado por patrocinadores para que a entrada fosse livre no jogo de homenagem a Dirceu Krüger)

6) Coritiba 3×2 Botafogo-SP – 23.436

7) Coritiba 2×0 Vila Nova – 21.030

8) Coritiba 0x0 Operário – 20.758

9) Coritiba 1×1 Vitória – 20.670

10) Coritiba 2×1 São Bento – 18.351