O Coritiba foi recebido com festa pelos torcedores no Aeroporto Afonso Pena, na tarde desta quarta-feira (13), após a vitória por 2×0 sobre o Brasil de Pelotas.

Empolgados com a reta final do time na Série B, cerca de 100 coxas-brancas receberam a delegação. Com a vitória no Rio Grande do Sul, o Alviverde ficou próximo de conquistar o acesso. A equipe do técnico Jorginho ocupa a terceira posição, com 57 pontos. Se vencer os próximos dois jogos no Couto Pereira, contra Oeste e Bragantino, pode comemorar o retorno à Série A.

“Eu nunca tinha sido recepcionado no aeroporto. Realmente o coração dá uma disparada. Estamos trabalhando forte pelo acesso”, garante o atacante Igor Jesus, autor do segundo contra o Brasil de Pelotas.

O primeiro confronto será neste sábado (16) diante do ameaçado Oeste, às 16h30. Depois, o Coxa recebe o Bragantino e encerra o campeonato contra o Vitória, em Salvador.

Confira como foi a festa da torcida no aeroporto: