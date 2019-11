O técnico Jorginho quer ver o Coritiba conquistando o acesso no Couto Pereira. Por isso, aposta que os próximos dois jogos em casa, contra Oeste e Bragantino, serão decisivos para confirmar o acesso. O Coxa venceu o Brasil de Pelotas por 2×0, na terça-feira (12), no Bento Freitas, reassumiu a terceira posição, agora com 57 pontos, e depende apenas de si para subir para a Série A.

“Temos três jogos, mas espero que apenas os dois jogos sejam decisivos. Eu acho que se a gente conseguir ganhar os dois jogos subimos, mas sabemos que não será simples assim”, declarou o técnico às rádios Banda B e Transamérica após o duelo no interior gaúcho.

“Se a gente não conseguir os pontos em casa, de repente fica para o último jogo. Um pouco sofrido e eu não quero que o torcedor sofra. Que a gente consiga nossa classificação nas duas próximas rodadas. São dois jogos decisivos e, realmente, finais de campeonato”, completou.

Para confirmar o acesso, o time precisa de mais cinco pontos para alcançar o número mágico, segundo o matemático Tristão Garcia, do site Infobola. Ou seja, para chegar aos 62 pontos serão necessários um vitória e dois empates ou as duas vitórias em casa, como Jorginho projeta.

E o retrospecto no Couto Pereira pode ser um ponto positivo na briga. O Coritiba é o quarto melhor mandante da Série B, com dez vitórias, quatro empates e apenas três derrotas até aqui, tendo um aproveitamento de 66,6%. O duelo com o Oeste acontece neste sábado (16), às 16h30, enquanto o compromisso com o Bragantino será no dia 24, às 16h.

