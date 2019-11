Kelvin marcou seu primeiro gol com a camisa do Coritiba. O atacante abriu o placar na vitória do Coxa sobre o Brasil por 2×0, ontem, em Pelotas. Com 26 anos, o atacante – que chegou ao Coxa no final de setembro, depois de atuar apenas alguns minutos no Fluminense – disse que está vivendo uma de suas piores temporadas. Mas acredita que este primeiro gol marcado pode representar um volta por cima. Com o técnico Jorginho, ele ganhou chances em sete partidas e vem sendo titular desde a rodada passada.

“Estava precisando (deste gol). Está sendo um ano difícil para mim. É um dos anos mais difíceis da minha carreira, tanto dentro de campo como fora dele. Uma hora eu sabia que minha confiança ia voltar e eu poderia ajudar da melhor forma e hoje foi com gol. O mais importante foram os três pontos que nos mantém lá em cima”, disse o camisa 31 na saída do gramado.

“É logico que a vida de ninguém é fácil, mas a nossa também não é fácil. Esse gol é para tirar todo o peso que fica nas costas e espero que continue assim até o final da temporada”, completou o atacante, que se declarou torcedor coxa-branca em sua apresentação no clube.

O atual camisa 31 do Coritiba foi revelado no Paraná Clube e vendido ao Porto, de Portugal. O atacante ficou marcado na história do time português quando anotou o gol do título em 2013 sobre o rival Benfica. No entanto, nunca ganhou mais oportunidades nas temporadas seguintes. Chegou a ser emprestado para Palmeiras, São Paulo e Vasco, até chegar ao Fluminense neste ano, onde também foi pouco utilizado, atuando por apenas cinco minutos em uma única partida.

Com Kelvin à disposição, o Coxa volta a campo contra o Oeste no sábado, às 16h30, no Couto Pereira, pela 36ª rodada. Depois, enfrenta o líder Bragantino no domingo seguinte, também em casa.