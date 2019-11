Em uma rodada decisiva, o Coritiba venceu o Brasil de Pelotas por 2×0, na noite desta terça-feira (12), no Bento Freitas, em Pelotas, pela 35ª rodada da Série B, e se aproximou do acesso. Os gols do Coxa foram de Kelvin e Igor Jesus. A vitória foi crucial para o Coxa, já que os adversários diretos na briga pelo G4, o América-MG e o Atlético-GO, também venceram na rodada.

+ Confira como foi o jogo entre Brasil-RS e Coritiba!

O time de Jorginho retornou à terceira posição, agora com 57 pontos. O próximo desafio do Coritiba será o Oeste, no sábado (16), às 16h30, no Couto Pereira. Coritiba e Brasil de Pelotas fizeram um início de jogo morno. O primeiro lance de perigo foi do Xavante, aos 15 minutos. Murilo Rangel arriscou de fora da área e Muralha fez uma grande defesa. Mas, no minuto seguinte, o Coxa abriu o placar. Kelvin recebeu de Igor Jesus e bateu sem chances para o goleiro Carlos Eduardo. O camisa 31 alviverde ainda teve chance de ampliar na sequência, mas o chute colocado saiu por cima do gol.

O Brasil de Pelotas tentou chegar ao empate, mas encontrou um Coritiba bem postado defensivamente. A única chegada mais perigosa do time gaúcho foi com Juba, que ganhou da marcação e bateu cruzado, a bola saiu raspando a trave direita, mas foi para fora. Juan Alano, em uma cobrança de falta, ainda obrigou o goleiro Carlos Eduardo a fazer grande defesa.

+ Confira a tabela e a classificação da Série B!

Na etapa final, os donos da casa ameaçaram uma pressão, mas o Coxa se segurou. Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio de William Matheus, Igor Jesus subiu sozinho na pequena área e mandou para as redes. Kelvin ainda teve a chance de fazer o terceiro. O atacante recebeu na área, limpou o zagueiro, mas chutou fraco. Além da posição garantida no G4, o Coxa completa nove jogos invencibilidade na Série B.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 35ª Rodada

BRASIL DE PELOTAS 0X2 CORITIBA

Brasil de Pelotas

Carlos Eduardo; Ednei, Bruno Aguiar, Heverton e Willian Formiga; Leandro Leite, Eduardo Person e Pereira (Diogo Oliveira); Murilo Rangel (Cristian), Guilherme Queiroz e Juba (Douglas Baggio). Técnico: Bolívar

Coritiba

Alex Muralha; Felipe Mattioni, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Serginho, Matheus Sales e Juan Alano (Thiago Lopes); Kelvin (Lucas Tocantins), Robson (Fabiano) e Igor Jesus. Técnico: Jorginho

Local: Estádio Bento Freitas (Pelotas-RS)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Gols: Kelvin 16 do 1º, Igor Jesus 18 do 2º

Cartões amarelos: Heverton, Leandro Leite e Eduardo Person (BRA); Igor Jesus (COR)