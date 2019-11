O Coritiba não poderá contar com o meio-campista Juan Alano na partida contra o Oeste neste sábado (16), às 16h30, no Couto Pereira, pela Série B. O jogador teve uma lesão muscular e foi vetado pelo departamento médico.

Presente em 31 dos 35 jogos na competição, o atleta já era uma preocupação da comissão técnica pelo desgaste físico. Nesta sexta-feira (15), véspera do confronto, ele sentiu dores musculares e fica de fora do jogo.

Para a sua vaga, o técnico Jorginho pode optar pela entrada de um volante de marcação, Serginho, ou um meia-atacante ofensivo, Thiago Lopes. Já Rafinha, recuperado de uma lesão na panturrilha, foi relacionado e deve ser opção no banco de reservas. O treinador alviverde ainda tem os retornos do lateral-direito Diogo Mateus, do meia Giovanni e do atacante Rodrigão, que cumpriram suspensão na rodada passada.

Desta forma, o Coxa deve ir a campo com Alex Muralha; Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Serginho (Thiago Lopes), Giovanni, Robson e Kelvin; Rodrigão.

