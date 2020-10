Vilson Ribeiro de Andrade abriu mão de sua candidatura à presidência do Coritiba. Após reunião no fim da tarde desta sexta-feira (2), o ex-presidente (2010-2014) decidiu apoiar Renato Follador, da chapa Coritiba Ideal.

“Vamos unir forças e vou apoiar o grupo. Três candidaturas abririam espaço para a situação o que ocorreu na eleição passada”, explicou Vilson, que não fará parte do Conselho Administrativo (G5) em caso de vitória no pleito.

Apesar de não ter um cargo formal, a promessa é de que o ex-presidente seja atuante em prol do Coxa. “Ele vai ser um embaixador do Coritiba, com uma grande atuação e cargo não-remunerado. Um G6 visível”, explicou Follador.

Mudança drástica nos bastidores

Na última terça-feira (30), Vilson rompeu com os grupos de Samir Namur e de João Luiz Buffara Lopez, o Jango, responsáveis por convencer o ex-presidente a se candidatar para disputar exatamente contra a Coritiba Ideal, liderada por Follador.

Então candidato, o ex-presidente chegou a conceder entrevista à Tribuna/Gazeta do Povo dizendo que faltava experiência de futebol a Follador. Cerca de uma semana depois, no entanto, veio o racha. Vilson, incomodado com a rejeição do atual presidente, exigiu autonomia total na escolha do G5, situação que difere do que Samir e Jango garantem ter combinado.

Follador, então, se aproximou de Vilson. Por outro lado, os grupos de Samir e Jango foram atrás de do médico João Carlos Vialle para cabeça de chapa. Nesta sexta, ele confirmou que está próximo de compor candidatura única.

