O Coritiba vai tentar retomar o caminho das vitórias jogando como visitante nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E a oportunidade ideal é neste sábado (5), na Vila Capanema, no clássico com o Paraná Clube, que tem um dos piores rendimentos como mandante na competição.

Já é histórico na Segundona que todo time que consegue o acesso precisa ter bons resultados quando joga longe dos seus domínios. Não é o que vem acontecendo com o Coxa, que vem tendo dificuldades quando joga fora do Couto Pereira. Se por um lado o Alviverde tem o terceiro melhor rendimento como mandante, fora de casa o time ainda não engrenou. Talvez a campanha considerada de média para ruim como visitante explique um pouco a oscilação do clube na competição.

Até agora, em 11 partidas longe de casa, o Coritiba tem somente 33% de aproveitamento e o 11° melhor rendimento entre os 20 times que disputam o torneio. Conseguiu vencer apenas duas vezes, quando derrotou Guarani por 1×0 e o Oeste por 2×0. Tem outros cinco empates e perdeu quatro vezes. No total, marcou dez gols e sofreu 11.

Mas para conseguir a tão esperada arrancada na busca pelo retorno à primeira divisão do futebol brasileiro do ano que vem, o Coritiba terá que aumentar esse aproveitamento. Isto porque, recentemente, andou tropeçando no Couto Pereira. Perdeu para concorrentes diretos, como Atlético-GO e CRB, despencou na classificação e deixou sua posição dentro do G4.

No clássico com o Tricolor, o técnico Jorginho estará à frente do Coritiba pela primeira vez em uma partida fora de casa. O treinador, depois de vencer o América-MG, no último sábado, na sua estreia no comando do Verdão, não escondeu a importância da partida. Garantiu que vai entrar em campo para conquistar os três pontos, mas admitiu que se conseguir um ponto na Vila Capanema estará de bom tamanho.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Além de melhorar seu rendimento como visitante, o Coxa, se sair vitorioso, conseguirá ganhar mais moral e mais confiança para a sequência da Série B. Tem, depois, duas partidas em casa, contra Guarani e Criciúma, que estão brigando na parte de baixo da classificação.

Assim, o sucesso no final da segunda divisão e uma possível conquista do acesso vai passar muito pela melhora do rendimento e dos resultados fora de casa. A chance de conseguir isso será no clássico contra o Paraná, que faz uma campanha inversa do Alviverde. Consegue ter melhores resultados fora de casa do que quando atua diante do seu torcedor. Pontos que o time alviverde vai tentar explorar no Paratiba deste sábado.

Leia mais:

+ Torcida do Coxa esgota ingressos na Vila Capanema

+ Paratiba terá duelo de goleiros em momentos diferentes na carreira

+ Quem são os técnicos mais importantes do futebol paranaense?