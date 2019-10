Tentando embalar novamente na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba vai tentar explorar a fase de instabilidade que o Paraná Clube atravessa jogando em casa no clássico deste sábado (5), às 16h30, na Vila Capanema. O time paranista aparece com um dos piores rendimentos como mandante na segunda divisão e isso é algo que o Coxa quer aproveitar. O atacante Robson, que já passou pelo Tricolor, conhece bem o clima que vai encontrar no duelo no Durival Britto.

“Tive uma boa passagem no Paraná. Me senti em casa, como me sinto hoje aqui no Coritiba. Estou muito feliz aqui e a gente precisa também pegar o lado deles, que não vêm em uma boa fase quando jogam em casa, e mostrar nossa força. Sabemos que será difícil, mas vamos focados, determinados, com os pés no chão e sabendo que será um jogo muito duro”, afirmou ele.

O Alviverde espera devolver a derrota sofrida no clássico do primeiro turno, no Couto Pereira. Não que entre com a obrigação de vencer, mas Robson garantiu que um bom resultado será fundamental para as pretensões do Coritiba na busca pelo acesso.

“Foi difícil perder em casa, ainda mais sendo clássico. Temos que pegar isso e transformar em determinação e vontade. Não foi fácil, ainda mais que temos um objetivo de ter o acesso. Precisamos entrar focados, nos manter calmos e precisamos dos três pontos se a gente quer o acesso”, concluiu.

O Paraná Clube tem o sexto pior aproveitamento como mandante na Série B. Em 12 partidas, conseguiu apenas três vitórias, oito empates e perdeu uma vez, com rendimento de 47%.

