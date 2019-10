O técnico Jorginho tem uma semana completa de trabalho no Coritiba. O treinador conseguiu estrear com uma vitória importante por 2×1 diante do América-MG, no último sábado (28), no Couto Pereira, e parece já ter conquistado o grupo alviverde. Não que dentro de campo o time tenha dado espetáculo, bem longe disso, mas ele parece já ter o elenco na mão na semana do clássico importante com o Paraná Clube, neste sábado (5), às 16h30, na Vila Capanema.

“O Jorginho é um cara que, querendo ou não, acaba cobrando mais. É um cara que tem muita história no futebol, sendo como jogador ou como treinador. Já passou por momentos bons e ruins e acabou transparecendo isso para nós. A gente acatou e entendeu isso. Entendemos a mensagem que queria passar. Aos poucos, a gente vai pegando cada vez mais a cara dele e vai dando uma nova forma ao nosso time”, garantiu o atacante Robson.

O jogador foi um dos destaques do Coritiba contra o Coelho, marcando o primeiro gol do jogo, e afirmou que o time já teve outra atitude em campo com a chegada do novo treinador.

“Quando se ganha, você tem uma semana mais tranquila, um ambiente mais leve. A gente vinha em uma fase não tão boa, com jogos difíceis. Com a chegada do Jorginho, ele deu um pouco da sua cara para o time e a gente conseguiu demonstrar em campo. A gente fica feliz pela vitória. Temos agora um jogo muito difícil contra o Paraná e vamos fazer de tudo para conseguir uma vitória boa e emplacar uma sequência boa novamente”, arrematou o atacante, que vai reencontrar seu ex-clube na Vila Capanema.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Jorginho é o terceiro comandante do Coxa na temporada. Antes dele, o time foi comandado por Argel Fucks, mas fez a troca por Umberto Louzer ainda no Campeonato Paranaense. O técnico foi o escolhido para retomar a melhor fase do Verdão na Série B e conseguir o acesso à primeira divisão de 2020.

Leia mais:

+ Substituto de Muralha vê clássico como “jogo da vida”

+ Com o fim do jejum, Coxa quer engatar a primeira rumo ao acesso

+ Clássico terá ‘ingresso popular’ na Vila Capanema