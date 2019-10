Assim como na partida do primeiro turno, o clássico Paratiba deste sábado, às 16h30, na Vila Capanema, vai contar com promoção de ingressos. Quem comprar o bilhete antecipado até sexta-feira pode pagar R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) no Setor Curva Norte e no espaço de Visitantes. Já no dia da partida, os valores serão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Como tem feito nos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Paraná Clube mantém a promoção também para os associados, que podem levar dois convidados pagando meia-entrada cada um. Os ingressos serão colocados à venda a partir desta terça-feira, às 9h, na Sede da Kennedy e na loja do Big Torres.

Os bilhetes também serão colocados à venda nas bilheterias da Vila Capanema a partir de quinta-feira.

Confira os valores dos ingressos pro Paratiba:

Terça a sexta-feira

Curva Norte: R$ 20 / R$ 10 (meia)

Reta do Relógio: R$ 40 / R$ 20 (meia)

Social: R$ 50 / R$ 25 (meia)

Cadeira: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Cativa: R$ 25

Camarote: R$ 50 / R$ 25 (meia) /Camarote Individual: R$ 150

Visitante: R$ 20 / R$ 10 (meia)

Sábado

Curva Norte: R$ 40 / R$ 20 (meia)

Reta do Relógio: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Social: R$ 70 / R$ 35 (meia)

Cadeira: R$ 80 / R$ 40 (meia)

Cativa: R$ 35