Com apenas duas vitórias nos últimos 14 jogos, o Paraná Clube vai se afastando da briga pelo G4 da Série B. Apesar de estar apenas três pontos atrás do CRB, quarto colocado, o Tricolor já está na 11ª posição na tabela. Por isso, uma vitória sobre o Coritiba, no próximo sábado (5), na Vila Capanema, será fundamental, uma vez que o adversário é um concorrente direto.

Porém, para isso o time paranista terá que acabar com uma sequência horrível em casa. Jogando em seus domínios, o Paraná não venceu as últimas sete partidas, somando neste período seis empates e uma derrota. Um retrospecto que coloca a equipe como uma das piores mandantes da segunda divisão.

No total, o Tricolor somou apenas 17 pontos em 12 jogos, com três vitórias, oito empates e uma derrota, totalizando 47,22% de aproveitamento. O time é o 15º neste quesito, à frente apenas de Vitória (16 pontos), São Bento (16), CRB (15), Figueirense (13) e Vila Nova (9). Tirando o clube alagoano, todos os demais estão brigando contra o rebaixamento.

O que mostra como os pontos perdidos na Vila Capanema estão fazendo falta na briga pelo acesso. O que coloca uma pressão ainda maior no elenco para acabar com este longo jejum diante do Coxa e se recolocar perto do G4.

