Após o empate com o Oeste, em 1×1, na noite de sábado, na Arena Barueri, o elenco do Paraná Clube aprovou o resultado conquistado fora de casa. No entanto, o Tricolor acabou caindo para a 11ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro com o resultado. Mesmo assim, o time saiu de campo otimista em conquistar os três pontos no clássico contra o Coritiba, no sábado que vem, na Vila Capanema.

“O Paraná jogou muito bem. Infelizmente, a vitória não veio. Agora é trabalhar durante a semana e fazer um grande jogo contra o Coritiba. São duas boas equipes e temos plenas condições de vencer em casa”, disse o goleiro Thiago Rodrigues. O arqueiro pouco foi acionado no duelo contra os paulistas. Porém, no gol de empate do Oeste, o número 1 acabou dando rebote para Fábio marcar.

O duelo foi marcado por muita movimentação e boas oportunidades no primeiro tempo. Entretanto, na etapa final, houve uma queda de produção e o confronto acabou meio monótono. Nos últimos minutos, o atacante Rafael Furtado chegou a balançar as redes do Oeste, mas, a arbitragem anulou corretamente.

“Os dois times queriam o gol a toda hora. Conseguimos ficar com a bola, fazer o gol e por detalhe não vencemos. Temos um clássico pela frente, se vencermos, tudo pode mudar”, destacou o atacante Bruno Rodrigues. Para o clássico, o técnico Matheus Costa pode até repetir o time, já que não nenhum atleta ficou suspenso.