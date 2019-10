O Paraná Clube voltou a empatar na Série B. Neste sábado, na Arena Barueri, o Tricolor ficou no 1×1 com o Oeste e acabou caindo para a 11ª colocação – mesmo assim, a equipe fica a dois pontos do G4. E, na verdade, pouco se esperava de Oeste x Paraná Clube. De um lado, o time da casa vinha com o retrospecto de equipe que mais empatava na Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro, o Tricolor com a marca de um dos piores ataques da competição e também com muitos empates em seu ‘currículo’. Com isso, muitos já falavam que o confronto seria aquele clássico 0x0 de bocejar.

No entanto, o primeiro tempo mostrou que as equipes estavam dispostas a escrever uma história diferente. O Paraná foi superior. A equipe de Matheus Costa se largou ao ataque já no começo e teve duas chances boas para abrir o placar, com o zagueiro Rodolfo cabeceando sozinho pela linha de fundo e o atacante Judivan batendo cruzado para a defesa do goleiro Luís Carlos.

O Oeste só foi assustar aos 14 minutos, com Fábio soltando um foguete, que passou rente à trave da meta do goleiro Thiago Rodrigues. Aos 21, o Paraná abriu o placar. Jenison foi guerreiro ao recuperar uma bola praticamente perdida na lateral. O artilheiro invadiu a área, rolou para Vitinho, que livre de marcação, fez o seu primeiro gol com a camisa paranista. 1×0.

Entretanto, a felicidade do Tricolor durou pouco. Já aos 28, o ex-paranista Elvis achou Bruno Lopes dentro da área, o atacante chutou e Thiago Rodrigues deu rebote. Fábio aproveitou a bola limpa pra igualar o marcador. Mesmo com o tento sofrido, o Paraná seguiu bem. Cara a cara com o goleiro, Jenison perdeu uma boa chance aos 31.

No segundo tempo, o Tricolor mudou a postura e quem cresceu foi o time da casa. O Oeste passou a controlar as ações, enquanto o Paraná aproveitava apenas os vacilos defensivos do clube paulista. Em um deles, o zagueiro Cléber Reis recuou para o goleiro Luís Carlos. Porém, assim como no duelo contra o São Bento, no meio da semana, o arqueiro vacilou. Mas, Jenison não conseguiu aproveitar.

Foram poucas oportunidades pra tirar o 1×1 do marcador. O Paraná até chegou a marcar com Rafael Furtado no finalzinho. Porém, o gol foi bem anulado pela arbitragem. Assim, os times que mais empatam na competição acabaram mesmo o resultado mais esperado. A próxima rodada será de fundamental importância para o Tricolor. O time de Matheus Costa recebe o Coritiba, no clássico marcado para sábado, às 16h30, na Vila Capanema.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 25ª Rodada

OESTE 1X1 PARANÁ CLUBE

Oeste

Luís Carlos; Betinho, Cléber Reis, Égon e Alyson; Lídio, Bonilha, Bruno Lopes (Gabriel Vasconcelos) e Elvis (Matheus Oliveira); Roberto (Mazinho) e Fábio.

Técnico: Renan Freitas

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto e Vitinho (Itaqui); Bruno Rodrigues, Judivan (Pimentinha) e Jenison (Rafael Furtado).

Técnico: Matheus Costa

Local: Arena Barueri (Barueri-SP)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: José Reinaldo Nascimento Júnior (DF) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF)

Gols: Vitinho aos 21′ do 1ºT; Fábio aos 28′ do 1ºT;

Cartões amarelos: Alyson, Lídio (OES); Rodolfo, Éder Sciola, Fernando Neto (PRC)