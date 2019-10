O Coritiba inicia a semana do clássico Paratiba um pouco mais aliviado. Ainda fora do G4 na classificação da Série B, o Coxa conseguiu acabar com a má fase no último sábado (28) ao vencer o América-MG por 2×1, no Couto Pereira. Encerrou também com o jejum de seis jogos sem vitórias e com a sequência de quatro derrotas consecutivas.

“A gente fica feliz pela vitória. A gente vinha de seis jogos sem conseguir vencer e a vitória contra o América-MG nos dá muita confiança para continuar o trabalho pensando no compromisso muito difícil que vamos ter contra o Paraná, na Vila Capanema”, afirmou o meia Juan Alano, já projetando o duelo de sábado (5), na Vila Capanema.

Na estreia do técnico Jorginho, o Alviverde, se não foi brilhante tecnicamente, mostrou pelo menos outra atitude em campo. Os três pontos foram considerados fundamentais para a sequência do time na busca pelo acesso à primeira divisão do ano que vem.

“A gente veio muito concentrado para a partida. O que faltou nos últimos jogos hoje (sábado) não faltou, que foi muita vontade, muita dedicação. Todos lutaram, todos brigaram e fomos coroados com a vitória. É o resultado que a gente precisava. A gente vinha de quatro derrotas, uma situação complicada e a gente sabia que teria que lutar muito nesse jogo. Lutamos e Série B é isso, é lutar até o final”, emendou o volante Matheus Sales.

O zagueiro Sabino, um dos destaques da partida, celebrou o gol de pênalti marcado no início do segundo tempo e projeta uma boa sequência na Série B. “A gente fica feliz e é fruto do treinamento (a cobrança). Feliz pelo gol, mas principalmente pela vitória para trazer a torcida de volta. Sabemos da mágoa da torcida. Nós também estamos magoados e esperamos pegar uma boa sequência de vitórias agora”, arrematou o defensor.

Com a vitória sobre o Coelho, o Coritiba subiu para a quinta posição e está somente um ponto atrás do CRB, quarto colocado. O Coxa, no entanto, tem uma partida a menos, diante do Cuiabá, que ainda não tem data para acontecer.

