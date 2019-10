A vitória por 2×1 sobre o América-MG, no último sábado (28), no Couto Pereira, pode ter sido o divisor de águas para o Coritiba finalmente conseguir uma arrancada decisiva na Série B do Campeonato Brasileiro para buscar o acesso à primeira divisão. O Coxa, na verdade, está longe de conseguir grandes atuações, mas pode, nos três próximos jogos, todos em Curitiba, conseguir voltar definitivamente para a briga na parte de cima da classificação. O clássico contra o Paraná, na Vila Capanema, neste sábado, é tratado como fundamental pelo técnico Jorginho.

E não é pra menos. Além de o Tricolor ser um concorrente direto na busca pelo acesso, já que a diferença entre as equipes é de apenas dois pontos, o Coritiba poderá entrar no G4 e ainda com uma partida a menos que os seus demais concorrentes. Na sequência, o time terá duas partidas seguidas no Couto Pereira, contra Guarani e Criciúma. Dois times que estão brigando na parte debaixo da classificação.

“A vitória contra o América-MG foi muito importante. Sabemos que temos um jogo fundamental contra o Paraná. São quatro jogos em Curitiba e que pode nos dar uma posição na classificação muito interessante. São jogos fundamentais em que precisamos fazer o dever de casa”, cravou o técnico Jorginho.

Mas antes dos dois compromissos dentro do Couto Pereira, o Coritiba terá pela frente o clássico Paratiba. “Temos um jogo difícil contra o Paraná. Eles ganharam aqui no primeiro turno e vamos buscar uma revanche, uma vitória lá ou pelo menos um ponto, que será importante. Os resultados ajudaram nessa rodada. Estamos em quinto e com um jogo a menos. Isso é muito bom. Nosso time precisa ser sempre competitivo como foi contra o América-MG e melhorar o nível técnico nos próximos jogos”, reforçou o treinador.

Mas a sequência de jogos tem um significado muito maior para o Coritiba. É a chance de a equipe alviverde, agora comandada por Jorginho, voltar a dar esperanças ao torcedor de que poderá conseguir o acesso à primeira divisão. Somente com resultados melhores em campo, o time conseguirá retomar a confiança e, quem sabe, voltar a ter um aproveitamento técnico tão bom quanto aquele visto nos dez jogos que ficou sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro.

Uma arrancada nesse momento da Segundona pode ser determinante para o retorno à elite do futebol nacional. Bragantino, Atlético-GO e Sport já dispararam na classificação. Um bom rendimento nesses próximos quatro jogos, portanto, é fundamental para fazer o Verdão disparar na tabela e reassumir o protagonismo na reta decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro.

