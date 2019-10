O torcedor do Coritiba vai comparecer em peso no clássico contra o Paraná Clube, neste sábado (5), às 16h30, na Vila Capanema. Em pouco menos de três horas, a torcida coxa-branca esgotou a carga de 1.600 ingressos disponível para o segundo Paratiba da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano.

No primeiro momento das vendas, o Alviverde abriu a comercialização apenas para os sócios do clube com as mensalidades em dia. A venda aconteceu nas lojas do Couto Pereira e do Shopping Palladium. Cerca de três horas depois do início, os bilhetes acabaram rapidamente.

Assim, o Coritiba, claro que em menor número, terá o apoio do seu torcedor na Vila Capanema. A expectativa é que a torcida do Tricolor compareça em grande número. Uma promoção de ingressos foi feita para coxas-brancas e paranistas, que tinham entradas à disposição por R$ 20, sendo R$ 10 a meia.

