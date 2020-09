O atacante Robson perdeu um gol incrível na goleada sofrida pelo Coritiba contra o Fluminense, no fechamento da 12ª rodada do Brasileirão.

O Coxa perdia o jogo por 1 a 0 quando teve a grande chance do empate aos 41 minutos do primeiro tempo. O lateral William Matheus cruzou rasteiro pelo lado esquerdo e Robson entrou livre na pequena área. Na cara do goleiro Muriel, o atacante de 29 anos bateu de primeira, de perna direita, mas perdeu o gol.

Apesar do gol perdido, Robson foi o jogador mais perigoso do ataque do Coxa. No segundo tempo, ele acertou uma bomba de fora da área que explodiu na trave e teve ainda outra oportunidade que parou no poste. Ao lado do zagueiro Sabino, o atacante é o artilheiro do Coritiba no Brasileirão com três gols.

Olha o GOL que o Robson do Coritiba PERDEU.#FLUxCFC pic.twitter.com/buRczsO1an — Marcello Capi (de 🏡) ❁ (@marcellorg) September 28, 2020

