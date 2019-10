“Você só vive feliz quando tem vitória”. A frase é do volante Serginho, recém-contratado pelo Coritiba e que resume bem a necessidade do clube de retomar seu caminho na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro no duelo deste sábado (28), às 16h30, no Couto Pereira, diante do América-MG. É um confronto de times que vivem momentos opostos na Segundona. Enquanto o Verdão não vence há seis jogos e vem de quatro derrotas seguidas, o Coelho, que chegou a ser lanterna, defende uma invencibilidade de 12 partidas e, inclusive, já passou o Coxa na classificação.

O duelo será transmitido pelo SporTV, exceto para o Paraná, e pelo Canal Premiere para todo o Brasil.

Sinônimo de duelo complicado para o Coritiba tentar reencontrar o caminho das vitórias na Série B. Na nona posição, o Coxa, mesmo que vença, não conseguirá entrar no G4, já que vai igualar em pontos com o CRB, mas ficará atrás no número de vitórias. Mas a equipe alviverde tem um jogo a menos e aguarda uma nova data do duelo contra o Cuiabá, que não foi realizado nesta semana pelas condições ruins do gramado da Arena Pantanal.

“A gente precisa da vitória. Você só vive feliz quando tem a vitória. Ficamos dez jogos sem perder e agora estamos seis sem vencer. O clima no futebol só é gostoso quando é bom, quando tem vitória. Mas um grupo só é bom quando consegue lidar com as derrotas. Na vitória é tudo muito fácil. Cheguei nessa semana, mas vejo um grupo muito blindado, muito forte, sabendo trabalhar para voltar rápido a vencer e creio que será amanhã (hoje) pelo trabalho da semana”, garantiu Serginho.

O certo mesmo é que o Coritiba precisa voltar a vencer. Será a estreia do técnico Jorginho, anunciado no início da semana para substituir Umberto Louzer. O treinador teve pouco tempo para trabalhar, mas a expectativa é de que o time coxa-branca, sobretudo no aspecto motivacional, tenha outra atitude em campo para reencontrar o caminho das vitórias na Série B.

“Essa é a vida de treinador. Eu preciso ser verdadeiro. Passei por alguns clubes no Brasil. É a primeira vez que saí de um clube e em menos de um mês assumi outro. O Coritiba está trabalhando para que venha colher frutos no futuro. E não é ganhando só um jogo. É subindo para Série A, as coisas melhoram, todos ficamos mais felizes. O ambiente fica mais leve, a gente sorri mais. É natural que é importante vencer esse jogo. É importante que quebre essa sequência sem vencer, essa equipe mostrou que tem poder de reação”, garantiu Jorginho.

O treinador já terá problemas para escalar o Coritiba para encarar o América-MG. São duas baixas com relação à última rodada. Suspensos, o meia Thiago Lopes e o meia-atacante Rafinha estão fora da partida. Por outro lado, Jorginho terá à disposição o meia Juan Alano, que cumpriu suspensão, além de contar com o volante Serginho e com o atacante Kelvin, recém-contratados pelo clube.

Dos dois, quem tem chance de começar jogando é o atacante Kelvin, que deve ser o substituto de Rafinha. Já para a vaga de Thiago Lopes, Juan Alano retorna naturalmente ao time. Outras mudanças não estão descartadas. Na lateral-esquerda, Patrick Brey pode ganhar a vaga de William Matheus. O técnico Jorginho fechou todos os trabalhos da semana e a definição da equipe para encarar o América-MG vai acontecer somente momentos antes da partida.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 25ª Rodada

CORITIBA X AMÉRICA-MG

Coritiba

Alex Muralha; Diogo Mateus, Rafael Lima, Sabino e William Matheus (Patrick Brey); Matheus Sales, Juan Alano e Giovanni; Kelvin, Robson e Rodrigão.

Técnico: Jorginho

América-MG

Airton; Leandro Silva, Pedrão, Ricardo Silva e João Paulo; Willian Maranhão, Juninho, Flávio e Matheusinho; Diego Ferreira e Júnior Viçosa.

Técnico: Felipe Conceição

Local: Estádio Couto Pereira

Horário: 16h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Andrea Izaura de Sá (RJ)