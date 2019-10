Anunciado no início da semana como novo técnico do Coritiba, Jorginho não deve fazer mudanças mais profundas no time para o duelo direto pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro contra o América-MG, neste sábado (28), às 16h30, no Couto Pereira. São dois desfalques confirmados, um retorno e uma estreia para o embate diante do Coelho, quando o Coxa vai tentar interromper o jejum de seis jogos sem vencer na segunda divisão.

O meia Thiago Lopes e o meia-atacante Rafinha, expulsos na derrota para o CRB, terão que cumprir suspensão. Por outro lado, o técnico Jorginho terá à disposição o meia Juan Alano, que cumpriu suspensão na última rodada e deve voltar ao time. Até pelo pouco tempo de trabalho, o treinador não deve mexer na estrutura tática do Coritiba. Deve sim, implantar sua filosofia, mas sem modificações mais contundentes. Juan Alano volta na vaga de Thiago Lopes. Na frente, para o lugar de Rafinha, o atacante Kelvin deverá fazer a sua estreia com a camisa coxa-branca.

Kelvin não fez nenhuma partida inteira em 2019. Pelo Fluminense, entrou no final de um duelo. Está bem fisicamente. Sua última lesão foi na metade do ano passado. Por isso, mesmo sem saber se terá ritmo de jogo para atuar os 90 minutos, o centroavante deve ser o escolhido para formar a trinca ofensiva do Coritiba ao lado dos atacantes Robson e Rodrigão.

“Não sabemos ainda se vamos jogar. Estamos preparados. Fizemos todos os trabalhos que tinha que fazer e, se precisar, estou disponível para ajudar o Coritiba”, garantiu o novo atacante. Quem também pode ganhar uma chance é o volante Serginho. Recém-contratado, o jogador não faz uma partida oficial desde maio, quando ainda atuava no futebol turco. No entanto, ele deve ficar como opção para o decorrer da partida contra o América-MG.

Assim, o provável Coritiba para enfrentar o Coelho deve ter Alex Muralha; Diogo Matheus, Rafael Lima, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Juan Alano e Giovanni; Robson, Kelvin e Rodrigão.