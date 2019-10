Natural de Curitiba e revelado pelo Paraná Clube, o atacante Kelvin, 26 anos, rodou o mundo até finalmente ter a oportunidade de vestir a camisa do seu clube do coração. O jogador, apresentado oficialmente nesta sexta-feira (27) como novo reforço do Coritiba, na sala de imprensa do Couto Pereira, é coxa-branca e está realizando um sonho de infância. Junto com esse sonho está também a missão e a oportunidade de recolocar o Verdão de novo na elite do futebol nacional.

“Para mim está sendo um momento especial. Sou coxa-branca desde pequeno e foi algo que guardei para mim também e que hoje estou declarando. Minha famílias e meus amigos torcem para o Coxa e estou muito feliz. É um sentimento especial e quero dar meu máximo aqui, me firmar no Coritiba. Passei por grandes clubes, trago experiências boas comigo para que eu possa passar isso nesse momento que o Coritiba passa. A gente tem que focar no acesso e fazer de cada jogo uma final”, declarou Kelvin.

Mas apesar de ser coxa-branca, Kelvin não deixa de ter um carinho especial pelo Paraná. Foi ainda no futsal que o jogador iniciou sua carreira. Se destacou nas categorias de base e subiu ao profissional antes de ser negociado com o Porto. Voltou ao Brasil e passou por grandes clubes como Palmeiras, São Paulo, Vasco e Fluminense.

“Fiquei dez anos no Paraná. Das categorias de base até o profissional. Tenho carinho pelo clube para sempre. Se estou aqui hoje é graças ao Paraná. Tudo que eu pude conquistar no futebol é graças ao clube e nunca vou esquecer”, lembrou. Kelvin não escondeu a emoção por poder vestir a camisa do Coritiba. Por poder, sobretudo, ter a chance de ficar marcado na história e ajudar o clube na volta para a primeira divisão. O jogador, que vai vestir a camisa 31, garantiu que está pronto para contribuir com esse desafio do Verdão de integrar novamente a elite do futebol brasileiro.

“É um sentimento diferente. Quando coloquei a camisa foi arrepiante. Um sentimento de felicidade. Meu pai é fanático por futebol e quando dei a notícia ele ficou muito feliz de eu vir para cá. Eu chego no treino focado, é um sentimento que nunca senti, é diferente. Isso vai me motivar cada vez mais e eu preciso disso. Estou preparado fisicamente e mentalmente para esse desafio. Estou feliz e focado para vestir o manto desse clube que eu sempre quis vestir”, arrematou Kelvin.

