O Coritiba ganhou mais duas opções para o duelo importante contra o América-MG, neste sábado (28), às 16h30, no Couto Pereira. O volante Serginho e o atacante Kelvin tiveram suas situações regularizadas, foram apresentados oficialmente na manhã desta sexta-feira (27) e chegaram com moral com o técnico Jorginho. Já ter trabalhado com o novo comandante pode ajudar os dois jogadores neste começo de trajetória com a camisa coxa-branca.

“A gente conhece ele. Sabemos como ele trabalha. Temos em mente fazer o trabalho para conseguir o acesso. Esse é o objetivo mesmo. Então, acho que encaixou certo no Coritiba o trabalho dele e com os jogadores que querem subir. O treinador querendo subir, está focado no acesso e vamos entrar cada jogo como se fosse uma final”, afirmou o atacante Kelvin.

Mais experiente, o volante Serginho, de 33 anos, elogiou o técnico Jorginho e também o grupo do Coritiba. Para ele, o time coxa-branca tem potencial e está no caminho certo para conseguir o acesso à primeira divisão. “Tivemos a felicidade de ter trabalhado com o Jorginho em outro clube. Infelizmente perdemos um bom treinador, mas futebol tem dessas coisas quando o resultado não vem. Fico feliz por estar no Coritiba, conheço alguns jogadores de jogar contra, sei da qualidade e do potencial desse grupo. O Jorginho é um grande profissional, uma grande pessoa e vai acrescentar mais ainda para conseguir os objetivos do Coritiba no final do campeonato”, emendou.

Elogiado pela força física pelo técnico Jorginho, Serginho terá outro papel no Coritiba na reta final da Série B: agregar também com a sua experiência. O jogador garantiu que está pronto para assumir esse papel para, sobretudo, blindar os jogadores mais jovens nesse momento de instabilidade do Verdão na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Por ter vivido muito tempo no futebol a gente tem tropeços na carreira e a gente leva muito aprendizado. Vamos tentar passar coisas boas, positividade e blindar aqueles que sentem mais. Tratando-se de um clube grande como o Coritiba, que tem uma grande torcida, é normal para nós que temos uma rodagem a mais. Nosso papel é também blindar os jogadores”, finalizou.

Dos dois jogadores, o atacante Kelvin é o que tem mais chance de começar jogando diante do América-MG, sobretudo porque o meia-atacante Rafinha está suspenso. Já o volante Serginho, ainda sem condições de atuar os 90 minutos, deve ficar como opção para o decorrer da partida.

