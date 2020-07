O Coritiba visita o Cianorte, neste domingo (26), às 16h, no Estádio Albino Turbay, na partida de ida da semifinal do Paranaense 2020. O Coxa se classificou ao eliminar o rival Paraná com vitórias nos jogos de ida e de volta. Já o time do interior pode ser considerado a grande surpresa da competição. Nas quartas de final, após perder por 1 a 0 em casa na partida de ida, o Leão do Vale eliminou o Operário em pleno Germano Krüger, com um triunfo por 2 a 0.

O técnico alviverde, Eduardo Barroca, projetou dificuldades para o embate no interior do estado, principalmente pela questão do cansaço. “É um time bem organizado e temos também a dificuldade pela viagem, pelo desgaste”, destacou após o triunfo sobre o Paraná na partida de volta das quartas de final, na última quinta-feira (23).

O jogo de volta será na próxima quarta-feira (29), no Couto Pereira, ainda sem horário confirmado pela Federação Paranaense de Futebol (FPF). O vencedor do duelo eliminatório irá encarar quem passar entre Athletico e FC Cascavel, que fazem a outra semifinal.

Transmissão

O jogo será transmitido de maneira exclusiva pela DAZN. A Tribuna acompanha o clássico em tempo real.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Semifinais – Jogo de ida

26/07/2020

CIANORTE x CORITIBA

Cianorte: Bruno Pianissolla; Weriton, Eduardo Doma, Maurício e Prego; Gercimar, Morelli (Everton Bala) e Zé Vitor; França, Lucão e Buba. Técnico: João Burse

Coritiba: Wilson; Patrick, Sabino, Rhodolfo e William Matheus; Nathan Silva, Gabriel, Thiago Lopes e Rafinha; Robson e Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca.

Local: Albino Turbay, em Cianorte.

Horário: 16h

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Assistentes: Rafael Trombeta e Luciano Roggenbaum

+ Mais do Verdão:

+ Confira datas e horários das partidas das semifinais do Paranaense

+ Assista aos gols da vitória do Coritiba no clássico Paratiba

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?