A Federação Paranaense de Futebol confirmou nesta sexta-feira (24) as datas e horários dos jogos de ida das semifinais do Estadual. Em Cianorte, o time da casa recebe o Coritiba no domingo, às 16h, no Estádio Albino Turbay.

Já em Curitiba, no mesmo dia, às 18h, o Athletico enfrenta o FC Cascavel, na Arena da Baixada. As partidas de volta serão realizadas na quarta-feira, mas ainda não possuem os horários confirmados pela entidade.

Os dois jogos serão transmitidos com exclusividade pela DAZN. Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis.

