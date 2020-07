O técnico Dorival Júnior elogiou a atuação do Athletico na goleada por 5×0 sobre o Londrina, nesta quinta-feira (23), na Arena da Baixada, garantindo classificação para a semifinal do Paranaense. Na partida de ida, as equipes haviam empatado por 1×1, em Cornélio Procópio.

No entanto, o treinador fez questão de ressaltar que o time ainda está sendo formado e cobrou maior evolução e regularidade na sequência da temporada.

“A gente vem se preparando para manter nosso futebol dentro do padrão que foi apresentado hoje”, analisou, em entrevista à rádio oficial do clube após a partida.

“Foi uma vitória importante, construída com muito esforço, dedicação, mas acima de tudo uma equipe que soube o que fazer em campo, não nos demos por satisfeitos”, elogiou.

Segundo Dorival, o padrão de jogo e a intensidade apresentados contra o Tubarão são resultado dos treinos diários.

Cristian Toledo: Nikão decide novamente a favor do Athletico

“Mas precisamos de muito mais. É apenas um início, muito pouco tempo ainda, até por essas paradas que tivemos, chegada de muitos jogadores que ainda estão sendo inseridos no grupo”, prosseguiu.

“Foi apenas uma partida e temos que ter condições de alcançar uma regularidade que nos credencie a uma situação melhor”, continuou o comandante rubro-negro.

Por fim, Dorival fez questão de ressaltar as dificuldades que o Furacão enfrentará diante do FC Cascavel, na semifinal, e destacou que o desgaste físico será um desafio a mais.

A partida de ida será na Baixada, neste final de semana. A data e horário exatos devem ser divulgados nesta sexta-feira (24). O jogo de volta será no Estádio Olímpico, em Cascavel.

“O Cascavel fez uma campanha muito regular e segura, vamos ter que nos desdobrar para alcançar uma vaga para as finais”, arrematou.

