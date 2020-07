O Athletico goleou o Londrina por 5×0, na tarde desta quinta-feira, na Arena da Baixada, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o Furacão está classificado para as semifinais – encara o FC Cascavel na próxima fase.

O “passeio rubro-negro” foi construído no primeiro tempo. Logo aos três minutos, Nikão deu um voleio meio desequilibrado e abriu o marcador. Aos seis, foi a vez de Marquinhos Gabriel anotar o dele.

>> VEJA COMO FOI O JOGO ENTRE ATHLETICO E LONDRINA!

Nikão aumentou o placar aos 20 minutos batendo no cantinho do gol do Tubarão. Aos 40, após escanteio, Guilherme Bissoli, completamente sozinho, fez o quarto. Já aos 43, Bissoli fez mais um. Com categoria, o atacante encobriu o goleiro Matheus Albino.

No segundo tempo, o Rubro-Negro até teve mais algumas oportunidades para aumentar a vantagem, mas acabou parando no goleiro do LEC. Com o placar favorável, o técnico Dorival Júnior aproveitou para testar algumas peças, como volante Kawan, que fez a sua estreia no time profissional.

Próximo desafio

O Athletico volta a campo neste final de semana para enfrentar o FC Cascavel nas semifinais do Campeonato Paranaense. O primeiro jogo acontece na Arena da Baixada.

A decisão da vaga será no Estádio Olímpico, na próxima semana.

Ficha Técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Quartas de final – Jogo de volta

ATHLETICO 5X0 LONDRINA

Athletico

Santos, Erick, Thiago Heleno, Lucas Halter e Abner Vinicius; Wellington (Kawan), Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel (Bruno Leite); Carlos Eduardo (Vitinho), Guilherme Bissoli e Nikão.

Londrina

Matheus Albino, Raí Ramos, Cristian, Zé Pedro, Marcondes e Felipe Camillo; Luan, Matheus Bianqui, Ruster (Caio) e Uelber (Danilo); Júnior Pirambu (Juan).

Local: Arena da Baixada (Curitiba-PR)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Weber Felipe Silva e André Luiz Severo

Gols: Nikão aos 3′, Marquinhos Gabriel aos 6′, Nikão aos 20′, Guilherme Bissoli aos 40′ e 43′ do 1ºT;

Cartões amarelos: Lucas Halter e Thiago Heleno (CAP);

