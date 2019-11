O Coritiba viajou para Pelotas, onde enfrenta o Brasil-RS, nesta terça-feira (12), às 19h15, no Bento Freitas, com importantes desfalques. Em relação ao time que empatou em 1×1 com o Figueirense, na última sexta-feira (8), serão nada menos do que três baixas: o lateral-direito Diogo Mateus, que foi expulso, e o meia Giovanni e o atacante Rodrigão, que receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

Em seus lugares, o técnico Jorginho já tem os prováveis substitutos. Na lateral-direita, Felipe Mattioni, que entrou no decorrer do jogo em Florianópolis, deve ficar com a posição. No meio-campo, a tendência é que Serginho entre, com Juan Alano atuando mais avançado. Já no ataque, Igor Jesus fuca com a posição.

“Que bom que a gente tem um elenco de qualidade, peças de reposição. O Igor Jesus entrou muito bem, com muita disposição, conseguindo levar uma certa vantagem sobre os zagueiros, e isso é importante. Tenho certeza que faremos um grande jogo lá em Pelotas”, apontou o treinador.

Além dessas entradas, outra mudança pode acontecer no setor de criação, com Thiago Lopes ganhando a disputa com Kelvin. Neste caso, ele ficaria na armação, com Juan Alano e Robson caindo pelos lados.

Assim, o Coxa deve ir a campo em Pelotas com: Alex Muralha; Felipe Mattioni, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Thiago Lopes, Serginho, Juan Alano e Robson; Igor Jesus.

