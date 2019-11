O Coritiba contou com uma certa ‘mãozinha’ na Série B do Campeonato Brasileiro. O empate em 1×1 com o Figueirense, no último sábado (8), no Orlando Scarpelli, fez o time não só se manter no G4, como também subir uma posição. A vantagem para o quinto colocado, é bem verdade, diminuiu de três para dois pontos, mas na soma geral, não há do que reclamar.

Dos concorrentes que estão atrás do Coxa, América-MG, CRB e Cuiabá venceram, enquanto Paraná e Operário empataram e Atlético-GO e Botafogo-SP perderam. Com isso, as chances matemáticas do acesso subiram. Agora, faltando apenas mais quatro jogos, o Alviverde tem 63% de possibilidade de voltar à Série A, de acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia.

Nos cálculos básicos, considerando um eventual 100% de aproveitamento do América-MG, que é o quinto colocado, o Coritiba teria que somar nesta reta final dez pontos. Ou seja, teria que ganhar três partidas e empatar outra. Porém, a tendência é que com 61 pontos um time garanta sua posição no G4. E aí, nesta conta, bastaria ao Coxa duas vitórias e um empate.

Pela frente, uma tabela de certa forma ‘folgada’, contra Brasil de Pelotas, que não briga por mais nada na competição, e Bragantino, que pode chegar no confronto já campeão, além de Oeste e Vitória, que, atualmente, ainda estão ameaçados pelo rebaixamento, mas podem chegar aos duelos contra o Alviverde também se preocupando apenas com as férias.

Por outro lado, alguns dos concorrentes ainda fazem duelos diretos nesta disputa pelo G4. Começando por esta segunda-feira (11), quando Cuiabá e América-MG jogam na Arena Pantanal. Se o Coelho não vencer, o time coxa-branca se mantém mais uma rodada entre os quatro primeiros, mesmo que perca terça-feira (12) em Pelotas, mas vai a campo com uma chance maior de acesso, podendo até terminar a rodada com quatro pontos à frente do quinto colocado.

Mais pra frente, o Paraná, sexto colocado, ainda pega o Atlético-GO, o quarto, e o Botafogo-SP, que também duela com o Cuiabá. Confrontos que podem eliminar concorrentes e facilitar esta árdua missão de terminar na zona de acesso e ter motivos para comemorar ao término da temporada.

Só que, mais do que contar com a ajuda dos adversários, o Coritiba precisa fazer a sua parte, o que não vem fazendo tão bem. É bem verdade que não perde há nove jogos, mas, neste período, foram quatro vitórias e cinco empates. Só nas últimas cinco partidas, foram quatro empate e sete dos 15 pontos disputados.

Para seguir no G4, será preciso ter um aproveitamento um pouco melhor nos quatro confrontos que restam. Por isso, qualquer detalhe será decisivo e o nível de concentração total. À favor, o fato de que contra estes mesmos quatro adversários no primeiro turno, o Verdão conquistou oito pontos, o suficiente para alcançar o objetivo.