Nesta quinta-feira (12), a partir das 14h, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil 2020. No total, seis times paranaenses disputarão a competição.

Atual campeão do torneio, o Athletico, por estar na Libertadores, entrará apenas nas oitavas de final, enquanto Coritiba, Paraná Clube, Londrina, Operário e Toledo já participam da primeira fase, que é divida em potes.

Para tentar equilibrar os confrontos, a CBF divide os 80 clubes desta fase inicial em oito potes, de acordo com o ranking da entidade que comanda o futebol brasileiro. Com isso, os times do pote A enfrentam os do pote E, B x F, C x G e D x H.

Coxa e Tricolor estão no pote B e vão encarar uma equipe do pote F (Manaus, Brasiliense, Ferroviária-SP, Novo Hamburgo-RS, Coruripe-AL, Bragantino-PA, Fast Clube-AM, Novorizontino, Palmas-TO e União-MT).

Já o Tubarão aparece no pote C, tendo como adversário alguém do pote G (Galvez-AC, Independente-BA, Vitória-ES, Bahia de Feira-BA, Gama-DF, Bangu, XV de Piracicaba, Operário-MT, Santo André e Águia Negra-MS).

Por fim, Fantasma e Porco podem se cruzar logo na estreia. O time de Ponta Grossa está no pote D, juntamente de Náutico, Boa, Botafogo-PB, Remo, Volta Redonda, Atlético-AC, América-RN e São José-RS. O Toledo, vice-campeão paranaense aparece no pote H, ao lado de São Luíz-RS, Atlético-BA, Afogados-PE, Barbalha-CE, Caucaia-CE, Frei Paulistano-SE, Lagarto-SE, Aquidauanense-MS e Vilhenense-RO.

POTES DEFINIDOS!



No #SorteioCopaDoBrasil para definir os confrontos da minha primeira fase, os 80 clubes estarão divididos assim!



Marque na agenda: será quinta-feira (12), às 14 horas, com transmissão AO VIVO na minha página oficial do Facebook. 📆👀#CopaContinentalDoBrasil

Vale lembrar que, nesta primeira fase, os times se enfrentam em jogo único, na casa da equipe pior ranqueada, mas com o visitante jogando pelo empate. No caso, Coritiba, Paraná, Londrina e Operário jogarão fora, mas se classificam se não perder, enquanto o Toledo jogará em casa precisando da vitória.

No sorteio, a CBF definirá o caminho de todos os times até a quarta fase, quando restarão dez clubes, que conhecerão seus duelos em um novo sorteio.

Os cinco que passarem se juntam a Furacão, Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Internacional e Corinthians, que estão na Libertadores, Bragantino, campeão da Série B, Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, e Cuiabá, campeão da Copa Verde.

Confira todos os potes:

