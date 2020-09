O goleiro Santos foi mais uma vez decisivo. Convocado por Tite para a seleção brasileira, o arqueiro defendeu pênalti de Clayson, após ter cometido a infração, e garantiu a vitória por 1×0 do Athletico sobre o Bahia na noite deste sábado (26), na Arena da Baixada.

“Fui feliz em pegar o pênalti e ajudar os companheiros. Precisávamos muito da vitória em casa pra subir na tabela e distanciar da zona de rebaixamento”, falou Santos à Furacão Play, no fim da partida. Com o resultado, o Athletico subiu para a décima posição, quatro pontos à frente do primeiro time do Z4, o Bragantino.

Santos foi chamado pelo técnico para integrar a seleção nas partidas contra Bolívia e Peru pelas Eliminatórias da Copa de 2022. Esta é a terceira convocação dele. Após salvar o Furacão, o goleiro comentou o momento como selecionado.

“Acredito que eles [Tite e comissão técnica] tenham acompanhado o jogo. Se eles estavam assistindo, com certeza eles vão gostar que o goleiro convocado está fazendo um bom trabalho”, disse Santos.

“Fico feliz de mais uma vez ter sido lembrado. Como todos sabem eu sou um cara que me cobro muito. Trabalho muito para estar sempre fazendo o melhor. Espero chegar lá na seleção e fazer um excelente trabalho igual fiz das outras vezes”, complementou.

Além do atleticano, Tite chamou Alisson, do Liverpool, o titular da equipe, e Weverton, do Palmeiras, ex-Furacão. Santos e Weverton brigam pelo posto de número goleiros número dois na equipe nacional.

Por causa da convocação, Santos perderá três rodadas do Brasileirão pelo Athletico

Os jogos do Brasil contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, serão nos dias 9 e 13 de outubro. Desta forma, o camisa 1 rubro-negro desfalcará a equipe contra o Ceará (na Arena, dia 8), Internacional (no Beira-Rio, dia 11), e Corinthians (na Arena, provavelmente no dia 14, uma vez que a rodada não foi homologada).

Nestas partidas, o substituto de Santos deve ser Jandrei, que já disputou quatro jogos desde que foi contratado pelo Athletico, em fevereiro, sendo três deles ainda antes da pandemia. Desde que o futebol voltou, ele foi titular na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória por 2×0 sobre o Fortaleza

Veja a defesa de pênalti de Santos contra o Bahia:

