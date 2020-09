O técnico Tite convocou, nesta sexta-feira (18), 23 jogadores para os confrontos da seleção brasileira contra Bolívia e Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2022. E o goleiro Santos, do Athletico, voltou a ser chamado pelo treinador.

Além dele, outros três jogadores que já defenderam o Furacão também estão na lista: o goleiro Weverton, do Palmeiras, o lateral-esquerdo Renan Lodi, do Atlético de Madrid, da Espanha, e o volante Bruno Guimarães, do Lyon, da França.

Saiu a convocação da #SeleçãoBrasileira! Veja o técnico Tite lendo a lista de atletas para os jogos das Eliminatórias. pic.twitter.com/3rZTZrReKS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 18, 2020

O duelo com os bolivianos acontece no dia 9 de outubro, em São Paulo. No dia 13, o Brasil enfrenta os peruanos fora de casa.

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros:

Alisson (Liverpool-ING)

Santos (Athletico)

Weverton (Palmeiras)

Laterais:

Danilo (Juventus-ITA)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Alex Telles (Porto-POR)

Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP)

Zagueiros:

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Felipe (Atlético de Madrid-ESP)

Rodrigo Caio (Flamengo)

Meias:

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Fabinho (Liverpool-ING)

Bruno Guimarães (Lyon-FRA)

Douglas Luiz (Aston Villa-ING)

Philippe Coutinho (Barcelona-ESP)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes:

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Everton (Benfica-POR)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Richarlison (Everton-ING)

