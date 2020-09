O Athletico segue de olho no mercado e o próximo jogador a ser contratado deve ser o atacante Renato Kayzer. Destaque do Atlético-GO no Campeonato Brasileiro, o jogador de 24 anos pertence ao Cruzeiro, que já abriu negociações com o Furacão.

A proposta rubro-negra é de compra por um valor de R$ 5 milhões, que seriam divididos em várias parcelas. A primeira, de R$ 2,7 milhões, que seriam pagos no dia da publicação do nome do atleta no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Depois, mais R$ 300 mil um mês após a publicação. Os outros R$ 2 milhões seriam divididos em dez parcelas. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

No entanto, o Dragão se mostrou disposto a manter Kayzer no seu elenco e também fez uma proposta à Raposa, que teria agradado. O fato de já estar adaptado ao time goiano e ser titular absoluto poderiam pesar na decisão. No Athletico, ele teria a concorrência de Bissoli, Walter e Fabinho.

+ Podcast De Letra: Gustavo Villani, narrador da Globo, dá show!

Além disso, o Atlético-GO tem a preferência na compra do jogador. Ou seja, precisaria apenas igualar a oferta do Furacão. Até por isso, as negociações devem ser definidas apenas nos próximos dias.

Revelado nas categorias de base do Vasco, o atacante já passou por Villa Nova-MG, Ferroviária-SP, Tupi-MG e o proprio Atlético-GO, até ser contratado pelo Cruzeiro. Porém, nos últimos anos foi emprestado para Ponte Preta e Chapecoense, até voltar ao Dragão, onde vive a melhor fase na carreira.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Em 2020, disputou 15 jogos e já marcou dez gols. Os números sõ não são melhores porque às vésperas do início do Brasileirão ele sofreu uma lesão muscular, estreando no torneio apenas na sétima rodada. Em quatro partidas no torneio, ele balançou as redes três vezes. Jogador de área, ele se movimenta bem e tem como um dos pontos fortes o cabeceio.

+ Mais do Furacão:

+ Apesar de rescisão, Marquinhos Gabriel ainda recebe salário do Athletico

+ Eduardo Barros aguarda voto de confiança da diretoria do Athletico

+ Christian passa mal ao deixar campo na Bolívia

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?