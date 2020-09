O meia Marquinhos Gabriel rescindiu seu contrato com o Athletico, mas não quer dizer que ele não tenha mais “vínculo” com o clube. Para que o jogador aceitasse a saída antecipada, o Furacão terá que arcar parte do seu salário até o final do ano.

Marquinhos pertence ao Cruzeiro e estava emprestado ao Rubro-Negro até 31 de dezembro de 2020. No entanto, o time atleticano o devolveu em agosto para a Raposa, que vive uma nova realidade financeira. O atleta recebia por mês R$ 210 mil, acima do novo teto salarial dos mineiros.

Para que ele pudesse ser reintegrado no Cruzeiro, teria que baixar para R$ 150 mil seus vencimentos. A forma para que as três partes chegassem a um acordo é que o Athletico bancasse a diferença financeira que faltava, que é de R$ 60 mil.

Desta forma, por quatro meses o Furacão ainda terá que pagar parte do salário ao seu ex-meia, o equivalente a quase 30% do que pagava anteriormente. Ainda assim, uma economia de praticamente três meses dos vencimentos do atleta. Caso este acerto não fosse feito, possivelmente Marquinhos Gabriel seguiria no elenco rubro-negro, com o clube arcando com 100% do salário.

