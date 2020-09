O volante argentino Lucho González foi uma importante peça do Athletico na vitória de virada, por 3 a 2, em cima do Jorge Wilstermann, nesta terça-feira (15), na Bolívia, pela Copa Libertadores. O veterano de 39 anos começou entre os titulares, atuou em uma função mais avançada, e fez o primeiro gol do time, de pênalti aos 39 minutos da primeira etapa. O jogo foi válido pela terceira rodada e o trinfo deixou o Furacão na liderança do grupo C.

🔴⚫️🌪️ O início do sonho / deu tudo certo!



🇦🇷🔥 De pênalti, Lucho González fez o 1-1 para o @AthleticoPR, que saiu perdendo, mas conseguiu a virada contra o @WilstermannCD. Argentino colocou o time no jogo! #Libertadores pic.twitter.com/MA32UN5i11 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 16, 2020

Após a partida, em entrevista coletiva, o camisa 3 falou sobre a importância da vitória. O Rubro-Negro vinha de derrota na competição, quando perdeu por 1 a 0 para o Colo-Colo, no Chile em março. Além dos importantes três pontos somados, a conquista foi marcada por ter sido a primeira vitória do Athletico em altitude em toda a história do clube. Ao todo, o clube havia disputado seis partidas – cinco derrotas e um empate.

“É sempre importante a gente conseguir essa vitória e ficar marcado no clube. Vínhamos aqui buscar os três pontos, o grupo é forte e isso se viu como reflexo quando saímos atrás e por duas vezes fomos buscar”, falou.

O Rubro-Negro saiu atrás no placar, levando 1 a 0. Fabinho foi derrubado na área e Lucho cobrou o pênalti forte, no canto esquerdo, igualando o marcador, aos 39 do primeiro tempo. Os bolivianos, novamente, ficaram na vantagem, com gol do brasileiro Serginho, mas o Athletico buscou com Christian, aos 29, e sacramentou a vitória com gol de Walter, aos 45 do segundo tempo.

Fora da função

Lucho auxiliou a equipe rubro-negra no ataque. Atuando, em alguns momentos, como um falso 9. O jogador explicou que ainda que tenha construído uma carreira sólida no Athletico desde 2016 – ele soma 9 gols em 147 jogos – ainda se mantém ativo e pronto para qualquer combate.

“Me senti bem fisicamente. Não preciso demonstrar, mas ao mesmo tempo quero continuar demonstrando. É um desafio pessoal. Trabalho para isso, para que quando surja a oportunidade, poder responder ao time”, finalizou.

