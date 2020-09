O Athletico confirmou o retorno de William Thomas ao clube. O profissional foi gestor do DIF (Departamento de Inteligência do Futebol) e acabou demitido no início de 2018. Agora, retoma as atividades no CT do Caju gerente executivo de futebol.

Após deixar o Furacão, Thomas foi contratado pelo Santos como diretor técnico em novembro de 2019. Em agosto, decidiu deixar a Vila Belmiro, por “incompatibilidade de ideias”, de acordo com carta que divulgou na oportunidade.

Há dias, Thomas passou a frequentar os jogos do Furacão e o centro de treinamento. Na Baixada, o ex-preparador físico vai dividir responsabilidades de gestão da bola atleticana com o ex-jogador Paulo André, diretor geral do setor.

Quem é William Thomas, gerente executivo de futebol do Athletico

William Thomaz foi o idealizador do DIF, órgão que já contou com outras duas peças: Luiz Greco, contratado inicialmente para ser diretor internacional, e Pedro Martins, que migrou do departamento de marketing do clube. Ambos já haviam deixado a Baixada.

Desde 2013, data de sua criação, o DIF teve papel estratégico na vida do Furacão, na captação, avaliação e negociação de atletas, dentre outras tomadas de decisão — como definir quem estaria fisicamente apto para as partidas, através do uso do sistema da empresa norte-americana Exos, em parceria que também já foi rompida pelo Atlético.

Sinônimo de “renovação” e “quebra de paradigmas” no clube, foi o DIF, por exemplo, o responsável pela vinda de treinadores até então desconhecidos do cenário nacional como Fabiano Soares e o português Sérgio Vieira.

Em 2018, o trabalho do departamento foi encerrado. Atualmente, o trabalho de prospecção do Furacão é comandado por Oliver Seitz. A diretoria de futebol é liderada pelo ex-zagueiro Paulo André.

