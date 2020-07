Cuidado com a saúde

O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, foi internado nesta terça-feira (30), no Hospital Nossa Senhora das Graças, para a realização de exames de rotina.

Em nota, o hospital afirmou que o dirigente está bem clinicamente e que a internação não tem nenhuma relação com a Covid-19.

Em setembro do ano passado, Petraglia foi internado por conta de uma oclusão intestinal. Ele ficou internado por cerca de 50 dias até receber alta. Neste período, chegou a ser transferido para São Paulo, devido a complicações no estado de saúde, e foi operado mais de uma vez.

Confira a nota do hospital na íntegra:

“O Hospital Nossa Senhora das Graças, por meio de sua assessoria de imprensa, informa que:

O paciente, Mario Celso Petraglia, presidente do Club Athletico Paranaense, está internado no Hospital Nossa Senhora das Graças para realização de exames clínicos de rotina e encontra-se bem clinicamente. Sua internação não tem nenhuma relação com a COVID- 19.



Dr. Eduardo José Brommelstroet Ramos

CRMPR 16956

Diretor Clínico”.

