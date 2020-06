O Athletico registrou oito casos positivos de coronavírus em exames feitos no último sábado (27), sendo cinco jogadores e três membros da comissão técnica. O clube não revelou o nome dos profissionais.

Um dos jogadores do Furacão admitiu ter visitado familiares contaminados pelo Covid-19. A partir daí, o Rubro-Negro fez a testagem de todos os seus profissionais. O nome deste atleta também não foi revelado, mas sua postura gerou bastante descontentamento no CT do Caju.

Agora, os profissionais que testaram positivo serão submetidos a um isolamento de duas semanas, em suas próprias casas, antes de serem testados novamente.

A informação dos casos positivos no Athletico acontecem dias após a Federação Paranaense de Futebol (FPF) estipular, juntamente com os clubes, a possibilidade de volta do Estadual para o dia 15 de julho, ou seja, em duas semanas.

Vale lembrar também que o Furacão está proibido de treinar no CT do Caju devido a um decreto da prefeitura de Curitiba.

Os rivais Coritiba e Paraná, cujos centros de treinamento ficam na região metropolitana da cidade, em Colombo e Quatro Barras, respectivamente, seguem com treinamentos presenciais seguindo protocolos de segurança das autoridades de saúde.

