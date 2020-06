Com duas passagens pelo Athletico, o atacante Dellatorre está tendo que treinar por conta própria em Curitiba após ficar sem clube durante a pandemia de coronavírus.

O jogador iniciou o ano defendendo o Mirassol, do interior paulista, mas acabou sendo liberado após o fim de seu vínculo, em maio. O atacante chegou ao Furacão em 2013, após ter sido revelado pelo Inter e acumulado um empréstimo para o time B do Porto, de Portugal.

Após obter destaque na temporada em que o Athletico foi vice-campeão da Copa do Brasil e terceiro no Brasileirão, Dellatorre foi para o QPR, na Inglaterra, mas acabou não atuando e retornado ao Furacão, onde atuou em 2014 e 2015.

“Eu cheguei [ao Mirassol] no meio do campeonato, fiz dois jogos e o campeonato parou por causa do coronavírus. Agora estou sem vínculo com nenhum clube”, contou o jogador em entrevista à Espn. “Estou treinando em Curitiba e mantendo a forma para quando surgir algo”, complementou.

Dellatorre defendeu ainda o Spuhanburi, da Tailândia, e o Apoel, do Chipre, antes de retornar ao Brasil.

