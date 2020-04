Com contrato até o final desta temporada, o meio-campo Lucho González, 39 anos, revelou no último fim de semana que pretende se aposentar no Athletico. A informação foi dada em uma hangout no canal oficial do Porto, de Portugal.

“Minha ideia é me aposentar neste clube, que tem me tratado muito bem, com muito carinho. Depois pretende começar minha carreira como treinador”, disse o argentino.

FC Porto em casa https://t.co/AAw5cMNGh9 — FC Porto (@FCPorto) April 5, 2020

Essa é a quinta temporada de El Comandante com a camisa rubro-negra. Lucho foi contratado pelo Furacão em 2016. Ao todo, o argentino fez 136 jogos e marcou oito gols.

Revelado pelo Huracán, da Argentina, o meia acumula passagens também por River Plate, Porto, Olympique de Marselha e Al-Rayyan, do Catar. Pelo Porto, Lucho conquistou 11 títulos e é um dos grandes ídolos do clube português.

