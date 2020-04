Revelado no Athletico, o meio-campo Evandro, 33 anos, está na mira do Furacão há um bom tempo. Desde que se transferiu para o Hull City, da Inglaterra, em 2016, o meia já vem sendo sondado constantemente pela diretoria rubro-negra.

De lá pra cá, Evandro disputou mais algumas temporadas pelo clube inglês até fechar com o Santos no ano passado. Na última temporada, ele fez 18 jogos e marcou apenas um gol pelo Peixe.

Com contrato com o clube paulista somente até junho deste ano, o meio-campista está fora dos planos do técnico Jesualdo Ferreira e não deve renovar o seu vínculo. Assim, o Athletico voltou a sondar a situação do atleta.

“Há uma conversa antiga, desde que ele estava no Hull City. Ele foi procurado pelo Athletico em janeiro. agora precisa primeiro definir se prorroga com o Santos ou não. Meu sócio está conduzindo a situação dele por lá”, disse o empresário Ademar Molon.

Evandro, 30 anos, foi revelado pelo Furacão em 2005. Ele ficou três temporadas no time profissional até ser emprestado ao Goiás, em 2008. Na sequência, ele passou por Palmeiras, Atlético-MG e Vitória, até se transferir para o futebol estrangeiro.

Fora do Brasil, o meia passou por Crvena Zvezda, da Sérvia, Estoril Praia e Porto, de Portugal, e Hull City, da Inglaterra.

